Агрипина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

08.01.1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1794

Сын: Иродион Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Карпов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1799

Дочь: Евдокия Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Карпов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1801

Сын: Никита Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Карпов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Карпов

Смерть
08.01.1824
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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