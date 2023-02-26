Агрипина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти08.01.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1794
Сын: Иродион Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Карпов
Рождение ребёнка
27.02.1799
Дочь: Евдокия Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Карпов
Рождение ребёнка
03.04.1801
Сын: Никита Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Карпов
Смерть
08.01.1824