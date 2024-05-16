Проскурина Надежда Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Проскурин Савелий Михайлович
Отец ребёнка: Проскурин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Проскурин Егор Михайлович
Отец ребёнка: Проскурин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Проскурин Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Проскурин Михаил Егорович
Смерть
Неизвестно