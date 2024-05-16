Проскурина Надежда Прокофьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Проскурина Надежда Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Проскурин Савелий Михайлович

Отец ребёнка: Проскурин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Проскурин Егор Михайлович

Отец ребёнка: Проскурин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Проскурин Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Проскурин Михаил Егорович

Смерть
Неизвестно

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