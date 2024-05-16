Проскурин Михаил Егорович 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Проскурин Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Проскурин Савелий Михайлович

Мать ребёнка: Проскурина Надежда Прокофьевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Проскурин Егор Михайлович

Мать ребёнка: Проскурина Надежда Прокофьевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Проскурин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Проскурина Надежда Прокофьевна

Смерть
Неизвестно

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