Проскурин Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Проскурин Савелий Михайлович
Мать ребёнка: Проскурина Надежда Прокофьевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Проскурин Егор Михайлович
Мать ребёнка: Проскурина Надежда Прокофьевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Проскурин Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Проскурина Надежда Прокофьевна
Смерть
Неизвестно