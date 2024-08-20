Светан Алексей Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСветан Алексей Родионович

Светан Алексей Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Свитан Родион Стефанович

Мать: Свитан (Краснухина) Стефанида Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
портной
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светан Параскева

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Светан) Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Светан Параскева

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Светан) Агрипина Алексеевна

Мать ребёнка: Светан Параскева

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Светан) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Светан Параскева

Гонохово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.