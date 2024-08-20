Светан Алексей Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Работа или профессия
Неизвестно
портной
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светан Параскева
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Светан) Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Светан Параскева
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Светан) Агрипина Алексеевна
Мать ребёнка: Светан Параскева
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Светан) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Светан Параскева
Гонохово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно