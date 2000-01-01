Вакуров Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1823 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1846 ст.
Жених: мещанин Петр Алексеевич Вакуров -23 лет Невеста: Акилина Константиновна дочь отставного казака Константина Васильевича Куранова -18 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 ф... Показать все