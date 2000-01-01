Вакуров Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакуров Петр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1846 ст.

Жена: Куранова Акилина Константиновна

Жених: мещанин Петр Алексеевич Вакуров -23 лет Невеста: Акилина Константиновна дочь отставного казака Константина Васильевича Куранова -18 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 ф... Показать все
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