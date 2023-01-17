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Куранова Акилина Константиновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

08.06.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Муж

Вычислено 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1827 ст.

Отец: Куранов Константин Васильевич

Мать: Куранова Марфа Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: отставного казака Андрея Даниловича Куранова жена Екатерина Михайловна Поручители: вместо отца жениха купец Андрей Иванович Ветлугин, мещанин Иван Петрович Вакуров, купец Петр Иванович За... Показать все
Бракосочетание
18.01.1846 ст.

Муж: Вакуров Петр Алексеевич

Жених: мещанин Петр Алексеевич Вакуров -23 лет Невеста: Акилина Константиновна дочь отставного казака Константина Васильевича Куранова -18 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 ф... Показать все
Смерть
Неизвестно
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