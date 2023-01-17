Куранова Акилина Константиновна
Место рождения
Дата рождения08.06.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1827 ст.
Восприемник: отставного казака Андрея Даниловича Куранова жена Екатерина Михайловна Поручители: вместо отца жениха купец Андрей Иванович Ветлугин, мещанин Иван Петрович Вакуров, купец Петр Иванович За... Показать все
Бракосочетание
18.01.1846 ст.
Жених: мещанин Петр Алексеевич Вакуров -23 лет Невеста: Акилина Константиновна дочь отставного казака Константина Васильевича Куранова -18 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 ф... Показать все
Смерть
Неизвестно