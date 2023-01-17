Тарушкин Михаил Матвеев
Место рождения
Дата рождения07.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1879
Бракосочетание
26.01.1914
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1915
Дочь: Нина Михайлова
Мать ребёнка: Тарушкина Анастасия Гурьева
Рождение ребёнка
13.05.1916
Дочь: Клавдия Михайлова
Мать ребёнка: Тарушкина Анастасия Гурьева
Смерть
Неизвестно