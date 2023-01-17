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Тарушкин Михаил Матвеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1879

Отец: Тарушкин Матвей Яковлев

Мать: Тарушкина Ульяния (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1914

Жена: Тарушкина Анастасия Гурьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1915

Дочь: Нина Михайлова

Мать ребёнка: Тарушкина Анастасия Гурьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1916

Дочь: Клавдия Михайлова

Мать ребёнка: Тарушкина Анастасия Гурьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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