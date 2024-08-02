Виноходова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1816 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Дочь: Горина (Виноходова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Виноходов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Дочь: (Виноходова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Виноходов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Сын: Виноходов Козма Григорьевич
Отец ребёнка: Виноходов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Дочь: (Виноходова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Виноходов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Виноходов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Виноходов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Виноходов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Виноходов Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно