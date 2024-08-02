Виноходова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноходова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1816 ст.

Муж: Виноходов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Дочь: Горина (Виноходова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Виноходов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Дочь: (Виноходова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Виноходов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Виноходов Козма Григорьевич

Отец ребёнка: Виноходов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Дочь: (Виноходова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Виноходов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Виноходов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Виноходов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Виноходов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Виноходов Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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