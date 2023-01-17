Годунов Григорий Савостьянович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Годунова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Годунова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Годунов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Годунова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Годунова Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Годунова Елена Федоровна
Смерть
Неизвестно