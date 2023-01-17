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Годунов Григорий Савостьянович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Годунов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Годунова Елена Федоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Годунова Елена Федоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Годунов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Годунова Елена Федоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Годунов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Годунова Елена Федоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Годунова Елена Федоровна

Смерть
Неизвестно
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