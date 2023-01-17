Годунова Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годунова Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Годунов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Годунов Григорий Савостьянович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Годунов Григорий Савостьянович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Годунов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Годунов Григорий Савостьянович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Годунов Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Годунов Григорий Савостьянович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Годунов Григорий Савостьянович

Смерть
Неизвестно
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