Годунова Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Годунов Григорий Савостьянович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Годунов Григорий Савостьянович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Годунов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Годунов Григорий Савостьянович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Годунов Григорий Савостьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно