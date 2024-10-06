Карякин-Фадин Ефим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Карякин Степан
Мать: не указана
запасной рядовой
Бракосочетание
09.01.1905 ст.
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1906 ст.
Дочь: Фадина Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Карякина-Фадина Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1907 ст.
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Карякина-Фадина Варвара Васильевна
Смерть
Неизвестно