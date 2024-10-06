Карякин-Фадин Ефим Степанович 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карякин-Фадин Ефим Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Карякин Степан

Мать: не указана

запасной рядовой
Бракосочетание
09.01.1905 ст.

Жена: Карякина-Фадина Варвара Васильевна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1906 ст.

Дочь: Фадина Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Карякина-Фадина Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
26.10.1907 ст.

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Карякина-Фадина Варвара Васильевна

Смерть
Неизвестно

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