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Суздальцев Василий Степанович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1786

Отец: Суздальцев Степан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Данилин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Суздальцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Володина Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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