Суздальцев Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1786
Отец: Суздальцев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Данилин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Суздальцев Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Володина Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно