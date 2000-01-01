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Корсаков Павел Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Матвей Иванович

Мать: Корсакова Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Матвей Павлович

Мать ребёнка: Корсакова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Корсакова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Пётр Павлович

Мать ребёнка: Корсакова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Варвара Павловна

Мать ребёнка: Корсакова Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно
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