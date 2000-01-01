Корсакова (Моссолова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсакова (Моссолова) Анастасия Петровна

Корсакова (Моссолова) Анастасия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Матвей Павлович

Отец ребёнка: Корсаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Корсаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Пётр Павлович

Отец ребёнка: Корсаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Варвара Павловна

Отец ребёнка: Корсаков Павел Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Павел Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close