Корсаков Матвей Иванович
мужской, родился 1761
умер 09.04.1855
ОтецКорсаков Иван СемёновичНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
Корсаков Иван Матвеевич30.09.1803 г.р.
Корсаков Михаил МатвеевичНеизвестно г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Корсаков Иван Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Сергей Матвеевич
Мать ребёнка: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1803
Мать ребёнка: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна
Смерть
09.04.1855