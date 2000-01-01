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Корсаков Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

09.04.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Корсаков Иван Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1803

Сын: Корсаков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Корсакова Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Корсакова Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Корсакова Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Корсакова Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Корсакова Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Корсакова Феодосия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Феодосия Антоновна

Смерть
09.04.1855
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