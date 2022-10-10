Корсаков Матвей Иванович 1761 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Матвей Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1761

умер 09.04.1855

Отец
Корсаков Иван СемёновичНеизвестно г.р.
Супруги
Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна1762 г.р.
Дети
Корсаков Иван Матвеевич30.09.1803 г.р.
Корсаков Михаил МатвеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Корсаков Иван Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
30.09.1803

Сын: Корсаков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Корсакова (Карпова) Феодосия Антоновна

Смерть
09.04.1855

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