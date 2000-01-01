Корсаков Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти09.04.1855
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Корсаков Иван Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1803
Мать ребёнка: Корсакова Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корсакова Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Корсакова Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Корсакова Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Корсакова Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Сергей Матвеевич
Мать ребёнка: Корсакова Феодосия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1855