Расторопов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1948
Дочь: Оксененко Галина Александровна
Мать ребёнка: Расторопова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
12.07.1951
Дочь: Расторопова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Расторопова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
27.07.1953
Дочь: Козлова Нина Александровна
Мать ребёнка: Расторопова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
27.06.1955
Сын: Расторопов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Расторопова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
19.04.1956
Дочь: Некрасова Антонина Александровна
Мать ребёнка: Расторопова Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно