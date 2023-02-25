Расторопов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторопов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1948

Дочь: Оксененко Галина Александровна

Мать ребёнка: Расторопова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
12.07.1951

Дочь: Расторопова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Расторопова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
27.07.1953

Дочь: Козлова Нина Александровна

Мать ребёнка: Расторопова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
27.06.1955

Сын: Расторопов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Расторопова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
19.04.1956

Дочь: Некрасова Антонина Александровна

Мать ребёнка: Расторопова Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расторопова Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
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