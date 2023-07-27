Сединкин Козма Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти11.04.1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Сединкин Федор
Рождение ребёнка
02.02.1811
Сын: Сединкин Феофилакт Козмин
Мать ребёнка: Евдокия Фомина Сединкина
Бракосочетание
04.10.1826
Жена: Евдокия Фомина Сединкина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1838
Причина смерти: от старости