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Сединкин Козма Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

11.04.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Сединкин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1811

Сын: Сединкин Феофилакт Козмин

Мать ребёнка: Евдокия Фомина Сединкина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.10.1826

Жена: Евдокия Фомина Сединкина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сединкина Настасья Феодотова

Смерть
11.04.1838
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от старости
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