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Евдокия Фомина Сединкина

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.
Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1803

Сын: Сединкин Павел Гаврилов

Отец ребёнка: Сединкин Гавриил Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1811

Сын: Сединкин Феофилакт Козмин

Отец ребёнка: Сединкин Козма Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.10.1826

Муж: Сединкин Козма Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сединкин Гавриил Ларионов

Смерть
Неизвестно
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