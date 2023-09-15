Евдокия Фомина Сединкина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1803
Отец ребёнка: Сединкин Гавриил Ларионов
Рождение ребёнка
02.02.1811
Сын: Сединкин Феофилакт Козмин
Отец ребёнка: Сединкин Козма Федоров
Бракосочетание
04.10.1826
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно