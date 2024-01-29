Антонов Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антонов Виктор Михайлович

Мать: Антонова (Серёгина) Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Анна Геннадьевна

Рождение ребёнка
28.10.2013

Сын: Антонов Арсений Данилович

Мать ребёнка: Антонова Анна Геннадьевна

Рождение ребёнка
07.12.2016

Дочь: Антонова Аглая Даниловна

Мать ребёнка: Антонова Анна Геннадьевна

Рождение ребёнка
21.03.2022

Сын: Антонов Матфей Данилович

Мать ребёнка: Антонова Анна Геннадьевна

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