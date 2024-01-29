Антонов Данил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.2013
Сын: Антонов Арсений Данилович
Мать ребёнка: Антонова Анна Геннадьевна
Рождение ребёнка
07.12.2016
Дочь: Антонова Аглая Даниловна
Мать ребёнка: Антонова Анна Геннадьевна
Рождение ребёнка
21.03.2022
Мать ребёнка: Антонова Анна Геннадьевна