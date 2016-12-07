Антонова Аглая Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Аглая Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.2016

Отец: Антонов Данил

Мать: Антонова Анна Геннадьевна

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