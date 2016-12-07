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Антонова Аглая Даниловна
Антонова Аглая Даниловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.12.2016
Пол
Женский
Отец
Антонов Данил
Мать
Антонова Анна Геннадьевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.2016
Отец:
Антонов Данил
Мать:
Антонова Анна Геннадьевна
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