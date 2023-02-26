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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Козичев Прокопий (Прокофий) Тихонов
Отец ребёнка: Козичев Тихон
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Козичев Иван Тихонов
Отец ребёнка: Козичев Тихон
Рождение ребёнка
1856
Сын: Устин Тихонов
Отец ребёнка: Козичев Тихон
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.