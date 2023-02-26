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Женский

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Дети

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АБ
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Козичев Прокопий (Прокофий) Тихонов

Отец ребёнка: Козичев Тихон

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Козичев Иван Тихонов

Отец ребёнка: Козичев Тихон

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Устин Тихонов

Отец ребёнка: Козичев Тихон

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
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