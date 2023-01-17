Кемаева Анна Платоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Платон Афанасьевич
Мать: Марфа Петровна
Бракосочетание
04.?.1888
Рождение ребёнка
01.08.1889
Сын: Кемаев Лаврентий Захарович
Отец ребёнка: Кемаев Захар Леонтьевич
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1891
Отец ребёнка: Кемаев Захар Леонтьевич
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1892
Дочь: Надежда Захаровна
Отец ребёнка: Кемаев Захар Леонтьевич
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1894
Отец ребёнка: Кемаев Захар Леонтьевич
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1896
Дочь: Агриппина Захаровна
Отец ребёнка: Кемаев Захар Леонтьевич
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1897
Дочь: Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Кемаев Захар Леонтьевич
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно