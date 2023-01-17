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Кемаева Анна Платоновна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платон Афанасьевич

Мать: Марфа Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1888

Муж: Кемаев Захар Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.08.1889

Сын: Кемаев Лаврентий Захарович

Отец ребёнка: Кемаев Захар Леонтьевич

Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1891

Сын: Кемаев Родион Захарович

Отец ребёнка: Кемаев Захар Леонтьевич

Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1892

Дочь: Надежда Захаровна

Отец ребёнка: Кемаев Захар Леонтьевич

Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1894

Сын: Кемаев Тимофей Захарович

Отец ребёнка: Кемаев Захар Леонтьевич

Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1896

Дочь: Агриппина Захаровна

Отец ребёнка: Кемаев Захар Леонтьевич

Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1897

Дочь: Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Кемаев Захар Леонтьевич

Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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