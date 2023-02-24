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(Кемаева) Агриппина Захаровна

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Место рождения

Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

15.06.1896

Дата смерти

18.08.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1896

Отец: Кемаев Захар Леонтьевич

Мать: Кемаева Анна Платоновна

Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Смерть
18.08.1896
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
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