(Кемаева) Агриппина Захаровна
Место рожденияДеревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения15.06.1896
Дата смерти18.08.1896
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1896
Отец: Кемаев Захар Леонтьевич
Мать: Кемаева Анна Платоновна
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Смерть
18.08.1896
Деревня Кудалейка , Карсунский уезд , Симбирская губерния