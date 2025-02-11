(Кемаева) Надежда Захаровна
женский, родилась 18.09.1892, Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 30.07.1893, Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1892
Отец: Кемаев Захар Леонтьевич
Мать: не указана
Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.07.1893
Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область