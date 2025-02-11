(Кемаева) Надежда Захаровна 18.09.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кемаева) Надежда Захаровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 18.09.1892, Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 30.07.1893, Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кемаев Захар Леонтьевич1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1892

Отец: Кемаев Захар Леонтьевич

Мать: не указана

Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
30.07.1893
Кудажлейка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

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