Dubousky Ihar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dubousky Ihar

Место рождения

Borisov, Belarus

Дата рождения

1959

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Dubousky Mikhail

Мать: скрыто настройками приватности

Borisov, Belarus
Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Minsk, Belarus
Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Minsk
Смерть
2007
Minsk, Belarus
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