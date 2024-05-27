(Стафеева) Дарья Селиверстова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Стафеев Корнилий Иаковлев/ Яковлев
Отец ребёнка: Стафеев Иаков Иаков/ Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Стафеева) Евдокия Иаковлева/ Яковлева
Отец ребёнка: Стафеев Иаков Иаков/ Яков Михайлов
Смерть
Неизвестно