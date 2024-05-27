(Стафеева) Дарья Селиверстова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стафеева) Дарья Селиверстова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Иаков Иаков/ Яков Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Стафеев Корнилий Иаковлев/ Яковлев

Отец ребёнка: Стафеев Иаков Иаков/ Яков Михайлов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Стафеева) Евдокия Иаковлева/ Яковлева

Отец ребёнка: Стафеев Иаков Иаков/ Яков Михайлов

Смерть
Неизвестно

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