Калужинова Дарья Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Дарья Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Калужинов Аркадий Константинович

Отец ребёнка: Калужинов Константин Афанасьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Калужинов Константин Афанасьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Калужинова Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Калужинов Константин Афанасьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Калужинов Константин Афанасьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Константин Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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