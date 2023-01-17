Калужинова Дарья Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Калужинов Аркадий Константинович
Отец ребёнка: Калужинов Константин Афанасьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Калужинов Константин Афанасьевич
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Калужинова Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Калужинов Константин Афанасьевич
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Калужинов Константин Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно