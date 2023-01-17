Параскева Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

09.05.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1850 ст.

Сын: Архипов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1855 ст.

Сын: Архипов Яков Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
09.05.1900 ст.
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: от старости
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