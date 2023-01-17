Параскева Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти09.05.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1850 ст.
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1855 ст.
Отец ребёнка: Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.05.1900 ст.
Причина смерти: от старости