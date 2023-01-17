Архипов Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Михаил Федорович

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Место рождения

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

05.10.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1850 ст.

Отец: Федор Иванович

Мать: Параскева Евсеевна

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
05.10.1868 ст.

Жена: Мария Прокопьевна

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Архипов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мария Прокопьевна

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1875 ст.

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Мария Прокопьевна

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1878 ст.

Сын: Архипов Максим Михайлович

Мать ребёнка: Мария Прокопьевна

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
15.10.1880 ст.

Сын: Архипов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Мария Прокопьевна

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1891 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Мария Прокопьевна

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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