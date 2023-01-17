Архипов Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения05.10.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1850 ст.
Отец: Федор Иванович
Мать: Параскева Евсеевна
Бракосочетание
05.10.1868 ст.
Жена: Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
20.08.1875 ст.
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
06.08.1878 ст.
Сын: Архипов Максим Михайлович
Мать ребёнка: Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
15.10.1880 ст.
Мать ребёнка: Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
13.11.1891 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Мария Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно