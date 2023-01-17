Ахсянова (Исхакова) Факия Исмагил кызы
Место рождения
Дата рождения08.05.1964
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахсянов Харис Ибрагим улы
Рождение ребёнка
02.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахсянов Харис Ибрагим улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015