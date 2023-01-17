Ахсянова (Исхакова) Факия Исмагил кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахсянова (Исхакова) Факия Исмагил кызы

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Место рождения

Красная Горка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.05.1964

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахсянов Харис Ибрагим улы

Красная Горка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахсянов Харис Ибрагим улы

Красная Горка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахсянов Харис Ибрагим улы

Смерть
2015
Красная Горка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
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