Крайнов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнов Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Отец

До 1866 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Крайнов Иван Яковлевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1938 или 11.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
До 1940

Жена: Крайнова Прасковья Ивановна

Смерть
После 01.07.1951

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