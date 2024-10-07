Крайнов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Крайнов Иван Яковлевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1938 или 11.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крайнова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
До 1940
Смерть
После 01.07.1951