Крайнова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1907
Дата смерти24.09.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.08.1938 или 11.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
До 1940
Смерть
24.09.1994
Похороны
Неизвестно