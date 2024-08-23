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Крайнова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1907

Дата смерти

24.09.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1938 или 11.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
До 1940

Муж: Крайнов Дмитрий Иванович

Смерть
24.09.1994
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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