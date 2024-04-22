Листов Влас Тарасович
Место рождения
Дата рождения1672
Дата смерти1716
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Листов Тарас Артемьевич
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Листова Параскева Власовна
Мать ребёнка: Листова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Листова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Листова Ефимия Власовна
Мать ребёнка: Листова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: Листова Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1716