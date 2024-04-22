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Листов Влас Тарасович

Место рождения

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1672

Дата смерти

1716

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Листов Тарас Артемьевич

Мать: не указана

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Листова Параскева Власовна

Мать ребёнка: Листова Евдокия Филипповна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Листов Афанасий Власович

Мать ребёнка: Листова Евдокия Филипповна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Листова Ефимия Власовна

Мать ребёнка: Листова Евдокия Филипповна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Листов Козма Власович

Мать ребёнка: Листова Евдокия Филипповна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Листова Евдокия Филипповна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1716
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