Листова Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смерти1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Листова Параскева Власовна
Отец ребёнка: Листов Влас Тарасович
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Листов Влас Тарасович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Листова Ефимия Власовна
Отец ребёнка: Листов Влас Тарасович
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: Листов Влас Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1714