Листова Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Листова Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

1714

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Листова Параскева Власовна

Отец ребёнка: Листов Влас Тарасович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Листов Афанасий Власович

Отец ребёнка: Листов Влас Тарасович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Листова Ефимия Власовна

Отец ребёнка: Листов Влас Тарасович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Листов Козма Власович

Отец ребёнка: Листов Влас Тарасович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Листов Влас Тарасович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1714
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