Горячка Пулхерия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Горячка Симеон Кондратьев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Горячка Симеон Кондратьев
Рождение ребёнка
22.11.1844
Дочь: Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Горячка Симеон Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно