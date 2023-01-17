Горячка Пулхерия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячка Пулхерия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Горячка Онисим Семенов

Отец ребёнка: Горячка Симеон Кондратьев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Горячка Матвей Семенов

Отец ребёнка: Горячка Симеон Кондратьев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.11.1844

Дочь: Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Горячка Симеон Кондратьев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячка Симеон Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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