Горячка Симеон Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горячка Кондрат Стефанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Горячка Пулхерия Петрова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Горячка Пулхерия Петрова
Рождение ребёнка
22.11.1844
Дочь: Екатерина Семенова
Мать ребёнка: Горячка Пулхерия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячка Пулхерия Петрова
Смерть
Неизвестно