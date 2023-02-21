Горячка Симеон Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячка Симеон Кондратьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горячка Кондрат Стефанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Горячка Онисим Семенов

Мать ребёнка: Горячка Пулхерия Петрова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Горячка Матвей Семенов

Мать ребёнка: Горячка Пулхерия Петрова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.11.1844

Дочь: Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Горячка Пулхерия Петрова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячка Пулхерия Петрова

Смерть
Неизвестно
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