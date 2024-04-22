Freund Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти21.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
18.07.1934
Дочь: Mainik Olga
Мать ребёнка: Freund Rosalia
Рождение ребёнка
12.07.1936
Дочь: Kappes Bertha
Мать ребёнка: Freund Rosalia
Арест
07.01.1938
Приговорен: ОСО НКВД СССР 19.02.1938 г., обв.: по ст. 58-1а, 7, 10, 11. ВМН
Реабилитация осужденного
26.06.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Freund Rosalia
Смерть
21.05.1938
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Расстрелян