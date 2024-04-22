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Freund Александр Андреевич

Место рождения

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

21.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Фрейнд Андрей Андреевич

Мать: Freund Katharina Margaretha

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.07.1934

Дочь: Mainik Olga

Мать ребёнка: Freund Rosalia

Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.07.1936

Дочь: Kappes Bertha

Мать ребёнка: Freund Rosalia

Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Арест
07.01.1938
Приговорен: ОСО НКВД СССР 19.02.1938 г., обв.: по ст. 58-1а, 7, 10, 11. ВМН
Реабилитация осужденного
26.06.1961
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Freund Rosalia

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
21.05.1938
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Расстрелян
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