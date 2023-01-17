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Зуев Василий

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Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Зуев Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Зуева Ульяния Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Зуев Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Марфа Васильевна

Смерть
Неизвестно
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