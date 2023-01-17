Зуев Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Зуева Ульяния Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно