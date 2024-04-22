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Ефим Елисеев

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.12.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1820 ст.

Отец: Елисей Антонов

Мать: Мария Петрова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
20.02.1843 ст.

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Ирина Евдокимова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
25.10.1844 ст.

Дочь: Анастасия Ефимова

Мать ребёнка: Ирина Евдокимова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Татьяна Ефимова

Мать ребёнка: Ирина Евдокимова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
08.04.1849 ст.

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Ирина Евдокимова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
01.05.1851 ст.

Дочь: Гликерия Ефимова

Мать ребёнка: Ирина Евдокимова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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