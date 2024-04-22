Ефим Елисеев
Место рождения
Дата рождения19.12.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1820 ст.
Отец: Елисей Антонов
Мать: Мария Петрова
Раскольник
Рождение ребёнка
20.02.1843 ст.
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Ирина Евдокимова
Раскольница
Рождение ребёнка
25.10.1844 ст.
Дочь: Анастасия Ефимова
Мать ребёнка: Ирина Евдокимова
Раскольница
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Татьяна Ефимова
Мать ребёнка: Ирина Евдокимова
Раскольница
Рождение ребёнка
08.04.1849 ст.
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Ирина Евдокимова
Раскольница
Рождение ребёнка
01.05.1851 ст.
Дочь: Гликерия Ефимова
Мать ребёнка: Ирина Евдокимова
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Евдокимова
Смерть
Неизвестно