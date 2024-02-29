Ирина Евдокимова
Место рождения
Дата рождения20.05.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1821 ст.
Отец: Евдоким Иванов
Мать: Евдокия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Елисеев
Рождение ребёнка
20.02.1843 ст.
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Елисеев
Раскольница
Рождение ребёнка
25.10.1844 ст.
Дочь: Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Елисеев
Раскольница
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Елисеев
Раскольница
Рождение ребёнка
08.04.1849 ст.
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Елисеев
Раскольница
Рождение ребёнка
01.05.1851 ст.
Дочь: Гликерия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Елисеев
Раскольница
Смерть
Неизвестно