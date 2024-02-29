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Ирина Евдокимова

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.05.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1821 ст.

Отец: Евдоким Иванов

Мать: Евдокия Степанова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Елисеев

Рождение ребёнка
20.02.1843 ст.

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Елисеев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
25.10.1844 ст.

Дочь: Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Елисеев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Елисеев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
08.04.1849 ст.

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Елисеев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
01.05.1851 ст.

Дочь: Гликерия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Елисеев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
Неизвестно

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