Хозяинова (Конашенкова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1983
Сын: Хозяинов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Хозяинов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1987
Сын: Хозяинов Егор Владимирович
Отец ребёнка: Хозяинов Владимир Иванович