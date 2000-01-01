Хозяинова (Конашенкова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозяинова (Конашенкова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1983

Сын: Хозяинов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Хозяинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1987

Сын: Хозяинов Егор Владимирович

Отец ребёнка: Хозяинов Владимир Иванович

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