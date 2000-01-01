Хозяинов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХозяинов Владимир Иванович

Хозяинов Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1983

Сын: Хозяинов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Хозяинова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
26.03.1987

Сын: Хозяинов Егор Владимирович

Мать ребёнка: Хозяинова Любовь Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close