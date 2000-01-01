Хозяинов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1983
Сын: Хозяинов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Хозяинова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
26.03.1987
Сын: Хозяинов Егор Владимирович
Мать ребёнка: Хозяинова Любовь Николаевна
Смерть
Неизвестно