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Дибров Марк Михайлович

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дибров Михаил Иванович

Мать: Диброва Дарья Федоровна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
03.08.1904

Дочь: Бей Евдокия Марковна

Мать ребёнка: Диброва Варвара Георгиевна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диброва Харитына Марковна

Мать ребёнка: Диброва Варвара Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дибров Петро Маркович

Мать ребёнка: Диброва Варвара Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диброва Татьяна Марковна

Мать ребёнка: Диброва Варвара Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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