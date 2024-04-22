Дибров Марк Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дибров Михаил Иванович
Мать: Диброва Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
03.08.1904
Дочь: Бей Евдокия Марковна
Мать ребёнка: Диброва Варвара Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диброва Харитына Марковна
Мать ребёнка: Диброва Варвара Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Диброва Варвара Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диброва Татьяна Марковна
Мать ребёнка: Диброва Варвара Георгиевна
Смерть
Неизвестно