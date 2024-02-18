Диброва Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дибров Михаил Иванович
Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Диброва Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Дибров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Прокопенко (Диброва) Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Дибров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Зубаная (Диброва) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Дибров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Дибров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Дибров Михаил Иванович
Смерть
1917