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Диброва Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дибров Марк Михайлович

Отец ребёнка: Дибров Михаил Иванович

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Диброва Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Дибров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Прокопенко (Диброва) Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Дибров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Зубаная (Диброва) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Дибров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Диброва Антон Михайлович

Отец ребёнка: Дибров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Диброва Иван Михайлович

Отец ребёнка: Дибров Михаил Иванович

Смерть
1917

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