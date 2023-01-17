Сотскова (Кондюрина) Васса Егоровна
Место рождения
Дата рождения02.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1856
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.10.1879
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Михаил и Григорий Елисеевы Сотсковы и Ефрем Тарасов Сухов. | Поневесте: Иван и Николай Егоровы Кондюрины
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно