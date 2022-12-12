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Сотсков Макар Елисеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Соцков Елисей Федотович

Мать: Соцкова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.10.1879

Жена: Сотскова Васса Егоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Михаил и Григорий Елисеевы Сотсковы и Ефрем Тарасов Сухов. | Поневесте: Иван и Николай Егоровы Кондюрины
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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