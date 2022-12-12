Сотсков Макар Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Соцков Елисей Федотович
Бракосочетание
19.10.1879
Жена: Сотскова Васса Егоровна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Михаил и Григорий Елисеевы Сотсковы и Ефрем Тарасов Сухов. | Поневесте: Иван и Николай Егоровы Кондюрины
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно