Лысенко (Жежер) Феодора Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Жежер) Феодора Харитоновна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Лысенко Дмитрий Каленникович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQS1-V?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-PMV6
Рождение ребёнка
26.07.1912

Дочь: Лысенко Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Каленникович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3Q-8?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.07.1912

Сын: Лысенко Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Каленникович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3Q-8?cc=4133834
Рождение ребёнка
30.12.1921

Сын: Лысенко Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Каленникович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS6-69KQ-D?i=371&cc=4133834
Смерть
Неизвестно
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