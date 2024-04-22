Лысенко (Жежер) Феодора Харитоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Бракосочетание
22.01.1912
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQS1-V?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-PMV6
Рождение ребёнка
26.07.1912
Дочь: Лысенко Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Каленникович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3Q-8?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.07.1912
Сын: Лысенко Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Каленникович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3Q-8?cc=4133834
Рождение ребёнка
30.12.1921
Сын: Лысенко Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Каленникович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS6-69KQ-D?i=371&cc=4133834
Смерть
Неизвестно