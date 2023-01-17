Носков Георгий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1784 ст.
Дата смертиОколо 1827 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1784 ст.
Отец: Носков Григорий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1803 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1803 ст.
Мать ребёнка: Изместьева Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Носков Илья Егорович
Мать ребёнка: Изместьева Марфа Степановна
Смерть
Около 1827 ст.