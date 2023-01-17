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Носков Георгий Григорьевич

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Место рождения

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

26.11.1784 ст.

Дата смерти

Около 1827 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1784 ст.

Отец: Носков Григорий Иванович

Мать: не указана

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.01.1803 ст.

Жена: Изместьева Марфа Степановна

Рождение ребёнка
14.12.1803 ст.

Сын: Носков Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Изместьева Марфа Степановна

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Носков Илья Егорович

Мать ребёнка: Изместьева Марфа Степановна

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1827 ст.
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