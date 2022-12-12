Изместьева Марфа Степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.
Отец: Изместьев Степан -
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1803 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1803 ст.
Отец ребёнка: Носков Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Носков Илья Егорович
Отец ребёнка: Носков Георгий Григорьевич
Смерть
Неизвестно