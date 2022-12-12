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Изместьева Марфа Степановна

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Место рождения

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: Изместьев Степан -

Мать: не указана

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1803 ст.

Муж: Носков Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
14.12.1803 ст.

Сын: Носков Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Носков Георгий Григорьевич

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Носков Илья Егорович

Отец ребёнка: Носков Георгий Григорьевич

Жгулевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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