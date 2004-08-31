Усова (Бушуева) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1913
Дата смерти31.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913
Отец: Бушуев Василий
Рождение ребёнка
21.04.1936
Сын: Усов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Усов Алексей Иванович
Бакшеево, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1948
Сын: Усов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Усов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усов Алексей Иванович
Смерть
31.08.2004