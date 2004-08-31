Усова (Бушуева) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова (Бушуева) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1913

Дата смерти

31.08.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1891 г.р.

Дети

1936 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913

Отец: Бушуев Василий

Мать: Решетова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
21.04.1936

Сын: Усов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Усов Алексей Иванович

Бакшеево, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1948

Сын: Усов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Усов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Алексей Иванович

Смерть
31.08.2004
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